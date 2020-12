Pirlo vuole una Juventus protagonista nell’imminente calciomercato di gennaio. I bianconeri possono accontentarlo con due acquisti. Ecco i dettagli

Pirlo confida nell’ormai prossimo calciomercato invernale per lavare le ferite di un martedì nero come la pece. Nel pomeriggio l’annullamento della vittoria a tavolino contro il Napoli, in serata la disfatta contro la Fiorentina dell’ex Cesare Prandelli che complica non poco la rincorsa al decimo scudetto consecutivo. Il tecnico bresciano sembra avere le idee chiarissime sui rinforzi che servono a una squadra male assemblata nell’ultimo anno e mezzo. Con riferimento solo alle ‘urgenze’, un difensore e un vice Morata.

Calciomercato Juventus, doppio affare a Londra: Milan e Inter ko

Per centrale e bomber la Juve potrebbe orientarsi in direzione Londra, nello specifico puntare dritto su due giocatori del Chelsea: Antonio Rudiger e Olivier Giroud. Il tedesco è fuori dai piani di Lampard e si dice che possa partire anche in prestito più opzione d’acquisto. La dirigenza juventina può provarci proprio con tale formula, trovando una intesa sul riscatto a circa 15-18 milioni di euro. L’ingresso in scena del club targato Exor può mettere fuori gioco il Milan, anch’esso alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato e da mesi sulle tracce dell’ex Roma legato ai ‘Blues’ da un contratto in scadenza nel giugno 2022. Termina nel 2021, invece, quello del bomber francese che Pirlo considera perfetto come alternativa a Morata, ma eventualmente pure come partner di Ronaldo. Nel suo caso andrebbe però vinta la resistenza dei londinesi, ad oggi non propensi a disfarsene. Necessario, qualora aprissero, un indennizzo da non meno di 3-4 milioni di euro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

I bianconeri possono invece strappare l’ok del classe ’86, come noto in cima alla lista di Conte e quindi dell’Inter per il ruolo di riserva di Lukaku, mettendo sul piatto un contratto di almeno un anno e mezzo sui 5 milioni netti a stagione. Per Rudiger e Giroud possibile blitz Juve nei prossimi giorni.

