Il Leeds ha intenzione di avanzare un’offerta per Adama Traoré, esterno d’attacco che interessa anche alla Juventus

La Juventus vuole rinforzare la rosa di Andrea Pirlo con elementi in grado di permettere alla squadra di restare ai vertici e lottare per vincere in Italia e in Europa. Il momento dei bianconeri non è brillantissimo e la distanza dal Milan capolista è molto alta -dieci punti di distacco, ma con una partita in meno-. La lista del ds Paratici riguarda anche Adama Traoré, forte esterno d’attacco del Wolverhampton che ha su di sé anche gli occhi del Leeds.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, lo sfogo di Cristiano Ronaldo: “Inaccettabile!” | Poi fa una richiesta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, flop Bonucci: futuro in bilico | Ecco i sostituti

Juventus, Bielsa vuole Adama Traoré

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, Marcelo Bielsa è molto interessato a Traoré del Wolverhampton. Il tecnico argentino sta sfruttando al massimo le qualità della sua rosa, ma il 14° posto in Premier League è mal digerito dal club inglese, che vorrebbe di più ed è consapevole di dover fare uno sforzo importante sul mercato. Traoré costa sui 40 milioni di euro e il Leeds vorrebbe proporre ai Wolves quest’offerta. Il giocatore è finito nel mirino della Juventus da diverso tempo e preferirebbe andar via solo per un top club, in grado di fargli vincere titoli. Non è escluso che il club bianconero torni alla carica dopo l’interessamento di Bielsa, che dovrà convincere lo spagnolo ad accettare la sua causa.