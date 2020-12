L’Inter ora non si ferma più in campionato. Ancora una vittoria per gli uomini di Conte, che vorrebbe un regalo per l’attacco come vice Lukaku

Gennaio sarà un mese decisivo per la programmazione in ottica futura tra acquisti e cessioni eccellenti. Eriksen e Nainggolan sono pronti a lasciare l’Inter per tornare a splendere di luce propria: la dirigenza nerazzurra li accontenterà come ha svelato anche l’ad Beppe Marotta ai microfoni di Sky Sport.

Calciomercato Inter, idea Zaza per l’attacco di Conte

Lo stesso allenatore nerazzurro, Antonio Conte, avrebbe chiesto un nuovo colpo in attacco come vice Lukaku. Come riportato dal portale spagnolo “Todofichajes” il profilo interessante sarebbe quello di Simone Zaza, attaccante del Torino, che conosce molto bene il tecnico leccese dopo l’avventura condivisa anche in Nazionale.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 e così potrebbe partire per una cifra vicina ai nove milioni di euro. Un innesto funzionale alle idee di gioco dello stesso Conte, che predilige una punta fisica capace di proteggere palla per salire la squadra. Inoltre, l’attaccante lucano potrebbe anche agire da seconda punta proprio alle spalle di Lukaku.

Le prossime settimane saranno decisive per decifrare al meglio la campagna acquisti dell’Inter nella sessione invernale.