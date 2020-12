Calciomercato Milan, rinnovo per Hakan Calhanoglu in arrivo? Inter e Juventus restano alla finestra, la situazione

Un contratto in scadenza da rinnovare il prima possibile, per salvaguardare uno dei volti più radiosi del 2020 rossonero: è questa la priorità principale nell’agenda della dirigenza del Milan, che da mesi resta al lavoro per prolungare la permanenza di Hakan Calhanoglu all’ombra della Madonnina. Eppure, le estimatrici (pronte a provarci a parametro zero) di certo non mancano al turco: Juventus, Inter, Manchester United e altre ancora. Tante squadre che osservano con pazienza quello che può accadere tra i rossoneri ed il proprio numero dieci.

Calciomercato Milan, Calhanoglu rinnova a gennaio: Inter e Juventus k.o.

Può tirare, però, un sospiro di sollievo il Milan: l’accordo per il rinnovo pluriennale di Hakan Calhanoglu è ormai prossimo alla chiusura. Per il turco, un prolungamento di contratto da 4,5 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus dal facile e/o difficile raggiungimento. Nulla da fare, dunque, per Inter e Juventus, le due che maggiormente avevano provato a sondare il turco, nella speranza di strapparlo a prezzo di saldo dalle mani della concorrenza.

La firma sul rinnovo tra Calhanoglu ed il Milan può arrivare già dal prossimo gennaio, per suggellare subito un 2021, dove i rossoneri avranno voglia di dare una zampata definitiva alla lotta Scudetto.