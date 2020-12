Juventus attiva sul calciomercato in vista dell’ormai imminente sessione di gennaio ma anche per quella della prossima estate. Prove di scippo all’Inter

La Juventus è attesa protagonista del prossimo calciomercato di gennaio. Paratici e soci proveranno a regalare a Pirlo quantomeno un vice Morata. Difficile dare certezze sul nome, anche se nelle scorse ore è stato fatto persino quello dell’ex Llorente. Lo spagnolo è fermo da un anno e a febbraio spegnerà 36 candeline. Insomma, tanto vale non prendere nessuno… Un’idea potrebbe essere Giroud, anche lui in età avanzata (34 anni) ma giocatore ancora vero ad altissimi livelli. Il problema sarà in tal caso convincere il Chelsea a dare via il francese, sempre in cima ai desideri di Conte e dunque dell’Inter. Per tutte le altre notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma a sorpresa | Richiesta choc!

Calciomercato Juventus, assalto a Wijnaldum: l’offerta per battere l’Inter

A proposito di Inter, gira voce che Marotta stia provando a piazzare l’ennesimo colpo a zero. Stavolta il prescelto sarebbe un centrocampista, Georginio Wijnaldum in scadenza con il Liverpool di Klopp tornato a comandare la classifica di Premier. Nulla da dire, sarebbe un grande rinforzo per una mediana in cui spesso è venuta a mancare la ‘testa’. Si parla di un pressing feroce del Ceo nerazzurro per provare a battere la concorrenza che comprende Barcellona e… Juventus. Già proprio i bianconeri, che secondo indiscrezioni sarebbero a loro volta intenzionati ad effettuare un vero e proprio blitz per strapparlo al loro ex Amministratore delegato. L’irruzione del club presieduto di Andrea Agnelli si poggerebbe su basi solide, vale a dire su una proposta contrattuale di ben quattro anni da circa 6,5 milioni di euro netti a stagione.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Juventus e Milan: per Nuno Mendes non è finita! Le ultime di CMWEB

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ESCLUSIVO | Tentativo in Premier: i dettagli

Parliamo di 42 milioni di euro lordi, molti di meno di quelli che potrebbero essere senza Decreto Crescita, che ragazzo ed entourage potrebbero far fatica a rifiutare.

A.R.