La Juventus ha bisogno di una punta centrale. La sconfitta con la Fiorentina ha messo in evidenza alcuni nervi scoperti della rosa della Vecchia Signora che, per l’estate, potrebbe puntare su un suo “giustiziere”

La Juventus è a caccia di una punta nelle prossime finestre di calciomercato. In vista di gennaio i bianconeri andranno a caccia dell’occasione giusta, senza quindi far ricorso, salvo clamorose sorprese, a spese esorbitanti. Discorso potenzialmente differente invece per la prossima estate dove, la Vecchia Signora andrebbe a rinforzare e ringiovanire una rosa in grande mutazione dopo l’addio di Massimiliano Allegri nell’estate del 2019.

Calciomercato Juventus, Dusan Vlahovic nel mirino | Paratici ci pensa

Il nome nuovo che entra nei radar nella Juventus in vista dell’estate di mercato potrebbe essere quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina di Cesare Prandelli. Il bomber della Viola, classe 2000, nella serata di ieri è stato il giustiziere della Vecchia Signora con la rete del momentaneo 0-1 allo Stadium.

Con l’arrivo a Firenze dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Vlahovic è diventato un perno fondamentale nel nuovo corso della Fiorentina post Iachini. Prandelli ha infatti puntato forte sul giovane attaccante nativo di Belgrado vincendo, almeno finora, la sua personale scommessa.

Vlahovic è infatti al terzo gol consecutivo nelle ultime tre giornate di Serie A, ma non solo. Il 20enne ha infatti dimostrato freddezza, tecnica e grande fisicità. Tutte qualità che precedentemente si erano viste soltanto a sprazzi e che hanno un prezzo. La Fiorentina infatti valuta il giocatore almeno 30 milioni di euro.