Giovanni Cobolli Gigli ha parlato del mercato della Juventus, soffermandosi anche sul futuro di Dybala

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della pesante sconfitta con la Fiorentina, la sentenza del Coni e del futuro di Dybala e Cristiano Ronaldo ai microfoni di CalciomercatoNews.it.

Senza mezzi termini, l’ex dirigente bianconero, ancora tifoso della Vecchia Signora, ha espresso il proprio parere sul trattenere ancora Ronaldo in squadra, a fronte di un esborso economico che per ora non ha portato i risultati sperati dal punto di vista tecnico, così come ha analizzato la situazione legata a Paulo Dybala, sempre più sotto le critiche a fronte di prestazioni poco convincenti in questa prima parte di stagione.

Spazio ovviamente anche alla sconfitta con la Fiorentina: “Fortunatamente non ho visto la partita ieri, ma è una sconfitta pesante. Certo 10 punti, o anche 7 considerando una possibile vittoria col Napoli, sarebbe un distacco importante. Poi se l’Inter, che non è impegnata in campo internazionale, fosse favorita da questo svantaggio è chiaro che andrebbe a un’altra velocità”