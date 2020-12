Ancora una volta la difesa della Juventus ha dimostrato di avere diversi problemi: per il futuro i bianconeri ragionano su diversi profili

Giornata nera quella di ieri per la Juventus. Infatti la prima nota negativa è arrivata con il ricorso del Napoli accettato e dunque con i tre punti in classifica tolti perché la partita con i partenopei si giocherà. Poi nell’ultima partita del 2020 contro la Fiorentina è arrivato un pesante 0-3 che ha messo in evidenza lacune difensive importanti. Per il futuro dunque si punta a ricostruire il reparto difensivo, con quattro nomi già in lista.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa non rinnova col Bayern Monaco | Scambio in Italia

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, blitz e Inter ko | Colpo a costo zero

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, erede Ronaldo in Premier | I dettagli

Calciomercato Juventus, quattro nomi per ricostruire la difesa: dal sogno De Vrij al talento Ibanez

La difesa della Juventus quest’anno subisce troppi gol e continua ad avere diversi problemi anche a livello di infortuni. Infatti i bianconeri quest’anno hanno subito 17 gol in 19 partite tra campionato e Champions League, mentre lo scorso anno a questo punto della stagione i gol subiti erano 14 in 19 partite. Leonardo Bonucci spesso non offre le prestazioni impeccabili di una volta, Matthijs de Ligt combatte con continui infortuni proprio come Giorgio Chiellini che a fine stagione potrebbe dire addio. Così sono quattro i nomi sulla lista juventina per ricostruire la difesa.

Il sogno al centro del reparto offensivo rimane Stefan De Vrij, difensore dell’Inter dal quale difficilmente i nerazzurri vorranno separarsi. Il suo valore si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro. L’altro nome che si tiene d’occhio è quello Nikola Milenkovic, difensore affrontato proprio ieri nella sfida contro la Fiorentina, che vedrà scadere il proprio contratto con i viola nel 2022 ed è valutato circa 30 milioni di euro. L’altro profilo dalla Serie A è Roger Ibanez, centrale della della Roma che continua a stupire tutti. I giallorossi lo valutano intorno ai 50 milioni. Ultimo, ma non per importanza, Diego Carlos, difensore del Siviglia cercato da molti club europei e con una valutazione altissima, intorno ai 70 milioni. Dunque tutti investimenti onerosi ma che serviranno per riassestare la difesa.