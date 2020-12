Intreccio dell’Inter con Fali Ramadani e il Milan: i nerazzurri sono interessati a degli assistiti del super agente

L’Inter è alla ricerca di nuovi calciatori per rinforzare la squadra di Antonio Conte. Il reparto difensivo nerazzurro avrebbe bisogno di qualche alternativa in più così come l’attacco. Lukaku non ha un sostituto e in caso di assenza del belga ci sarebbe un problema legato al gol: Sanchez è spesso infortunato e Lautaro Martinez sta vivendo un momento difficile. Ecco perché l’Inter potrebbe trarre vantaggio dall’incontro con Fali Ramadani.

Inter, contatti con Ramadani per tre colpi

Tanti sono i calciatori in procura con Ramadani e l’Inter si sarebbe messo in contatto col super agente per valutare alcuni suoi assistiti. Due difensori, ovvero Nikola Maksimovic e Milenkovic, rispettivamente in scadenza nel 2021 e 2022. Entrambi sono adattabili alla difesa a tre di Conte e potrebbero andar via a basso costo, anche se la concorrenza è molto agguerrita.

Un altro possibile colpo in entrata è Luka Jovic, attaccante in uscita dal Real Madrid. Il serbo è nel mirino del Milan, che potrebbe essere beffato dall’Inter. L’attaccante dovrà andar via dalle Merengues prima della prossima estate e per i nerazzurri è una possibilità. Verrebbe occupato il posto da extracomunitario legato al vincolo sulle nazionali.