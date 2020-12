L’Inter continua a lavorare senza sosta tra acquisti e cessioni eccellenti: scambio super grazie all’addio di Nainggolan

Sarà un gennaio movimentato anche in casa Inter, soprattutto per quanto riguarda le cessioni degli esuberi. Tra questi ci sarebbe Radja Nainggolan, che non rientra nei piani di Antonio Conte già da tempo: come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” sulle sue tracce c’è anche il forte interessamento del Sassuolo, oltre a quello di Cagliari e Fiorentina.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa non rinnova col Bayern Monaco | Scambio in Italia

Calciomercato Inter, super scambio con la carta Nainggolan

L’idea suggestiva potrebbe nascere con il profilo monitorato di Manuel Locatelli, uno dei protagonisti della cavalcata interessante del Sassuolo. Con la gestione di De Zerbi, il centrocampista ex Milan ha conquistato anche la Nazionale italiana fornendo ottime prestazioni al fianco di Jorginho e Barella.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, blitz e Inter ko | Colpo a costo zero

Potrebbe così arrivare la beffa per la Juventus, che ha chiesto informazioni con costanza alla dirigenza emiliana visti i buoni rapporti tra le due società. Al momento si tratterebbe soltanto di un’idea avvincente in ottica futura.

Nainggolan dirà addio all’Inter nella sessione invernale di calciomercato scatenando una vera e propria asta.