Calciomercato Inter, il pupillo di Conte per la difesa

Inter, per la difesa il nome giusto può essere Christensen del Chelsea, valorizzato da Conte nella sua avventura londinese

A caccia di rinforzi per puntare all’obiettivo scudetto. L’Inter non può certamente nascondersi. Con l’uscita dalle coppe europee, il club nerazzurro ha come obiettivo la conquista del titolo. Per arrivare a scalzare la Juventus e impedire il decimo trionfo consecutivo dei bianconeri, Antonio Conte vorrebbe però nuovi rinforzi dal mercato per rafforzare la squadra. Si cercano obiettivi per ogni reparto: da un vice-Lukaku ad un esterno sinistro, passando per un difensore ed un centrocampista. E in difesa si segue con attenzione la situazione in casa Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, serve la svolta nel 2021 | L’esonero di Pirlo e la soluzione interna

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Real Madrid superato | Arriva il sì del centrocampista

Calciomercato Inter,

Nella rosa dei londinesi ci sono tanti esuberi particolarmente graditi all’allenatore salentino. Da Rudiger a Marcos Alonso, che è ormai fuori rosa ed è uno dei principali obiettivi per la corsia mancina. Anche Giroud e Kante sono due profili da non dimenticare, anche se più complicati, ma a loro potrebbe aggiungersi un altro nome, quello di Andreas Christensen. Il centrale danese sarebbe sostanzialmente un alternativa a Rudiger e potrebbe essere addirittura un profilo maggiormente gradito a Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sorpresa Nainggolan | Lo scambio che ‘distrugge’ la Juventus

Christensen, che ha collezionato solo sei presenze stagionali e ha un contratto sino al 2022 con i ‘Blues’, potrebbe essere il nome giusto per l’ex ct della nazionale. Conte lo stima molto e indubbiamente il difensore ha disputato, sotto la sua guida, la sua migliore stagione in Inghilterra. Per Conte è inoltre fondamentale trovare una valida alternativa a quel perno difensivo che è de Vrij, un ruolo che Christenen ha saputo ricoprire benissimo in Inghilterra. Il danese sarebbe certamente felice di abbracciare Conte e di giocare nuovamente per lui. Rispetto a Rudiger, il rapporto tra Christensen e Conte è stato decisamente migliore, inoltre l’età gioca tutta dalla parte del danese. L’incognita maggiore riguarda il Chelsea. Zuma e Thiago Silva sono i titolari fissi, ma tutte e tre le riserve (Christensen, Rudiger e Tomori) sono sacrificabili e pronte a dire addio. Certo l’addio di uno dei tre, ma sembra molto complicato che possano partire almeno in due. A questo punto resterà da vedere chi avrà più mercato e chi sarà ritenuto il più sacrificabile.

L’Inter, nel frattempo, vigila. Marotta è pronto a regalare a Conte un nuovo colpo in difesa, chissà che, se Rudiger non dovesse concretizzarsi, il nome giusto non possa essere proprio il suo compagno di squadra.