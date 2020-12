Atletico Madrid, clamoroso Kieran Trippier: l’ex terzino del Tottenham è stato sospeso per dieci settimane, il motivo

La notizia sta già facendo il giro dell’Europa, e non solo: Kieran Trippier, ex terzino di Tottenham e Burnley, adesso in forze all’Atletico Madrid, è stato sospeso dalle attività agonistiche per le prossime 10 settimane. La squalifica e la relativa multa di 78.000 euro, sarebbe dovuta ad un caso di scommesse sportive che vedrebbe l’ex Tottenham invischiato in prima persona. Una brutta tegola per Simeone, che perderà per un lungo periodo di tempo, il suo terzino titolare.