Il ricorso vinto dal Napoli cambia la classifica di Serie A al vertice

Cambia la classifica di Serie A dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI, che ha annullato il risultato di Juventus-Napoli: il 3-0 a tavolino per i bianconeri non è più omologato e il punto di penalizzazione agli azzurri è stato tolto. Per questo, adesso, i bianconeri perdono 3 punti in classifica e i partenopei, invece, ne guadagnano uno. In attesa di disputare la gara di recupero, questa è la nuova classifica, tenendo conto anche del recupero tra Atalanta e Udinese che si giocherà a gennaio.

Classifica di Serie A: Milan 31; Inter 30; Napoli*, Juventus* e Roma 24; Sassuolo 23; Atalanta* 21; Lazio 21; Verona 20; Sampdoria 17; Udinese* 15; Benevento 15; Cagliari 14; Bologna 14; Parma 12; Fiorentina 11; Spezia 11; Torino 7; Genoa 7; Crotone 6.