Il Milan è alla ricerca di un difensore da reglare a Pioli nella finestra di calciomercato di gennaio. La prima opzione è in Bundesliga ma sono sorte complicazioni

Il calciomercato invernale è alle porte e anche se sarà certamente un mercato atipico rispetto al solito, molte squadre italiane stanno già lavorando intensamente per rinforzare la propria rosa. Una di queste è il Milan che necessita un centravanti e un difensore per rinforzare un reparto troppo indebolito dagli infortuni.

In cima alla lista dei difensori che piacciono al Milan c’è il turco Ozan Kabak, classe 2000 dello Schalke 04. Anche se giovanissimo, ha avuto esperienze al Galatasaray prima e allo Stoccarda poi che lo hanno svezzato. Dal 2019 è un calciatore dello Schalke e sta crescendo in maniera esponenziale.

Calciomercato Milan, si complica Kabak | Sale Simakan

Anche a gennaio scorso i rossoneri ci provarono per Kabak ma ricevettero un rifiuto. Sembra che Maldini sia pronto a fare un nuovo tentativo nella speranza di convincere il calciatore e la società tedesca. Secondo quanto riportato, però, da Sky Sport DE, Ozan Kabak preferirebbe restare in Bundesliga, con l’opzione di cambiare club, oppure trasferirsi in Premier League.

Sarebbe il secondo rifiuto e questa volta la pista Kabak potrebbe davvero complicarsi per il Milan che sta già valutando le migliori alternative sul mercato. Il nome più in auge è quello di Mohamed Simakan, 20enne francese dello Strasburgo, difensore centrale adattabile anche come terzino destro. Alla luce delle complicazioni sorte per Kabak, l’alternativa principale per il Milan adesso corrisponde a Simakan.