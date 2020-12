Il Milan di Pioli sempre più vicino al rinnovo del pilastro: può sfumare per il mercato di Juventus ed Inter

Il big match contro la Lazio per chiudere un’annata decisamente positiva per il Milan di Stefano Pioli. Dal campo al calciomercato, Maldini e Massara sono adesso più vicini a trattenere il big, insostituibili per la squadra rossonera: Inter e Juventus sempre più lontane.

Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu: svolta vicina

Secondo quanto riportato da Marc Behrenbeck, giornalista di ‘Sky Sport Deutschland’, vi sarebbero sensazioni decisamente positive per il rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. Per il trequartista turco sono previsti nuovi contatti dopo Natale ma le parti si sarebbero avvicinate molto, con il rinnovo oltre il 30 giugno 2021 come opzione sempre più probabile.

A Calhanoglu, oltre al Manchester United, avevano pensato anche Inter e Juventus visto il contratto dell’ex Leverkusen in scadenza la prossima estate. Ottimismo dunque per la permanenza di Calhanoglu che, con ogni probabilità, nelle prossime settimane potrebbe firmare il rinnovo con il ‘Diavolo’ allontanando le numerose voci di mercato.

In questa stagione agli ordini di Pioli, il 10 rossonero ha collezionato 5 reti e 7 assist vincenti in 19 presenze tra campionato ed Europa League.