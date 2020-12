Il Milan vuole acquistare un centrocampista e secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercatoweb.it, si tratta di Anguissa: i dettagli

Il Milan è alla ricerca di un mediano in grado di garantire un’alternativa in più a Stefano Pioli. Krunic non è all’altezza dei titolari e Bennacer ha subito diversi problemi fisici negli ultimi tempi. Ecco perché Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, a gennaio vorrebbe tornare sul mercato. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercatoweb.it, il Milan sta facendo un tentativo per André Zambo Anguissa.

Milan su Anguissa: tutti i dettagli

Anguissa è un mediano in forza al Fulham, con un passato anche con la maglia del Villarreal. Il Milan è interessato al camerunense classe ’95, che con la maglia dei Cottagers è in zona retrocessione. L’offerta che intende presentare Paolo Maldini è in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, il Fulham vorrebbe monetizzare dalla cessione di Anguissa, acquistato due anni fa per 25 milioni di euro, e dunque chiede l’obbligo di riscatto. Il giocatore è già pronto a dire sì al Milan, anche se la sua intenzione è quella di andar via a titolo definitivo, stanco dei prestiti e desideroso di un po’ di stabilità.