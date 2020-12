La Juventus pensa ad un clamoroso colpo per il 2021: la stella, tra rinnovo e possibile addio, è il sogno bianconero

Il calciomercato bianconero è pronto ad entrare nel vivo, quando mancano ufficialmente tredici giorni alla riapertura della sessione di gennaio. La dirigenza della Juventus è al lavoro per tentare un super colpo nel 2021. Il grande sogno, quasi impossibile, ha solo un nome: Mohamed Salah.

Calciomercato Juventus, il piano per Salah: cifre e dettagli

Dopo le dichiarazioni dell’ex compagno Aboutrika che ha parlato di un Salah arrabbiato con il Liverpool e quindi più vicino a dire addio, arrivano importanti novità per il futuro del talento egiziano, che piace anche all’Inter. Secondo quanto riportato su Twitter da ‘Indykalianews’, il Liverpool avrebbe tutta l’intenzione di trattenere Salah.

Un’offerta di rinnovo da 250 mila sterline a settimana, 12 milioni all’anno (oltre 13 milioni di euro) pur di trattenere l’ex Roma alla corte di Klopp. Rinnovo da capogiro per l’esterno egiziano che viene valutato 100 milioni dal top club inglese. Un duro colpo per la Juventus che vede in Salah il grande sogno per l’attacco nel mercato 2021.

In caso di mancato rinnovo e rottura definitiva tra le parti, Paratici sarebbe già pronto a farsi avanti per riportare il classe 1992 in Serie A. Situazione in divenire: il 28enne ha collezionato 21 presenze, 16 reti e 4 assist in stagione con i ‘Reds’.