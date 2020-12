La Juventus continua a guardarsi intorno nel caso in cui Cristiano Ronaldo dica addio: l’erede potrebbe essere un talento del Tottenham

Il calciomercato non smette mai di riservare sorprese ed anche in casa Juventus potrebbero arrivare. Infatti i bianconeri si preparano ad un possibile addio di Cristiano Ronaldo se in Europa le prestazioni non miglioreranno. Così ci si inizia a guardare intorno per trovare il possibile erede, con il mirino che si ferma in Premier League, precisamente tra le fila di Mourinho.

Calciomercato Juventus, Ronaldo può dire addio: Son il futuro

Il cammino in Champions League sarà fondamentale per il futuro di Cristiano Ronaldo nella Juventus. Infatti il fenomeno portoghese arrivato per vincere l’ambito trofeo europeo potrebbe decidere di dire addio ai bianconeri in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali. Così la società juventina ragiona su quale potrebbe essere un degno sostituto e mette gli occhi nel Tottenham di Josè Mourinho.

Infatti il nome che finisce sulla lista di Fabio Paratici è quello di Son Heung-min, attaccante del Tottenham classe 1992, che sta facendo faville in questi anni e valutato circa 90 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, il sud coreano avrebbe chiesto agli ‘Spurs’ di aumentare il proprio ingaggio che al momento ammonta a 5 milioni annui. Il club inglese però al momento avrebbe detto no, così la Juventus potrebbe approfittare della situazione per assicurarsi l’erede di Cristiano Ronaldo, sempre qualora decida di partire.