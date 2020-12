La Juventus è alla ricerca di un terzino e potrebbe fiondarsi su Bryan Reynolds, dopo che il nordamericano ha rifiutato la Roma

La Roma è sempre molto attenta all’acquisto di giovani calciatori per rendere più forte la base per il futuro della squadra di Fonseca. Uno dei profili seguiti è Bryan Reynolds, terzino destro nordamericano in forza ai Dallas FC. Classe ’01, nell’ultima stagione tra regular season e playoff di MLS ha siglato quattro assist in diciannove presenze. I giallorossi avrebbero già presentato una prima offerta sia alla società, sia al giocatore, ma è arrivato un rifiuto secco.

Juventus alla finestra: Reynolds rifiuta la Roma

Secondo quanto riferito da ‘Il Tempo‘, Bryan Reynolds ha rifiutato l’offerta della Roma. Il club giallorosso aveva trovato l’accordo con i Dallas FC sulla base di 7,5 milioni più il 15% sulla futura rivendita. Sul terzino destro nordamericano c’è forte l’inserimento della Juventus dopo il rifiuto alla Roma. L’idea sarebbe quella di prenderlo in sinergia con un club ‘amico’. Potrebbe essere la Sampdoria, alla ricerca di un terzino destro. Paratici potrebbe dunque piazzare l’offensiva a breve.