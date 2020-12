La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per un doppio colpo suggestivo: la super offerta!

Saranno mesi avvincenti in casa Juventus con la possibilità del club bianconero di continuare a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. La big d’Italia potrebbe mettere a segno nuovi acquisti importanti in ottica futura.

Calciomercato Juventus, Pogba più Camavinga: che doppio colpo!

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” la Juventus potrebbe pensare al doppio rinforzo di assoluto valore in vista della prossima stagione. Da una parte il giovane talento francese del Rennes, Eduardo Camavinga, dall’altra il possibile ritorno a Torino di Paul Pogba, voglioso di tornare a splendere di luce propria dopo un’esperienza non troppo esaltante con la maglia del Manchester United. Un doppio colpo anche beffando il Real Madrid, che era da tempo sui due calciatori transalpini.

Il club bianconero sarebbe disposto a mettere sul piatto 55 milioni per i due giocatori francesi sborsando così 110 milioni in totale per il doppio acquisto da urlo.

I prossimi mesi saranno così decisivi in casa Juventus con la possibilità di rivedere in maglia bianconera Paul Pogba. Le dichiarazioni del noto agente Mino Raiola hanno subito fatto pensare al suo addio in estate.