La Juventus ha messo da tempo nel mirino Arkadiusz Milik e a gennaio potrebbe essere trovato l’accordo con il Napoli

Andrea Pirlo alla Juventus può contare su un parco attaccanti più che valido. Tuttavia, manca un calciatore dalle caratteristiche ben precise nel reparto offensivo: un centravanti. Morata occupa quel ruolo e gioca in coppia con Ronaldo, ma non c’è un suo sostituto, che inoltre offra un modo di giocare diverso ai bianconeri. L’obiettivo principale è Arkadiusz Milik, in scadenza di contratto con il Napoli e messo fuori rosa dalla società. Ma De Laurentiis non lo lascerà andar via tanto facilmente.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, super intreccio in Serie A | Cifre e dettagli

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, colpo in Serie A | Marotta ‘beffa’ il Milan

Juventus, le cifre dell’assalto decisivo a Milik

Secondo quanto riferito da ‘Sportmediaset‘, la Juventus sta preparando l’offerta che possa permettere a Milik di arrivare a Torino. Il Napoli chiede almeno 18 milioni di euro per lasciar andar via l’attaccante polacco. Una cifra molto alta, considerando che nel giugno 2021 Milik lascerà Napoli a parametro zero. I bianconeri, dunque, puntano a trovare l’accordo sui 10 milioni, con un contratto di almeno 4 milioni a stagione per il giocatore. Accantonando definitivamente la possibilità di prendere Fernando Llorente e beffando Inter e Milan. Entrambi i club, infatti, sono alla ricerca rispettivamente di un sostituto di Lukaku e Ibrahimovic e in Milik avevano trovato il giusto rinforzo.