Juventus ed Inter che continuano ad osservare il futuro di un tecnico italiano: arriva il primo rifiuto al rinnovo

I risultati in casa Inter e Juventus stanno iniziando ad arrivare. Infatti i bianconeri hanno vinto e convinto nella partita contro il Parma ed i nerazzurri con la vittoria sullo Spezia mettono a segno il sesto successo consecutivo in campionato. Le posizioni di Andrea Pirlo e di Antonio Conte continuano ad essere ancora poco salde, con le due società che osservano ancora un tecnico italiano. Rifiutato il primo rinnovo con il club.

Calciomercato Inter e Juventus, Inzaghi rifiuta il rinnovo con la Lazio: resta osservato speciale

Sempre in bilico le posizioni di Antonio Conte ed Andrea Pirlo sulle panchine di Inter e Juventus. D’altronde allenare un grande club porta anche a questo, ovvero essere messo in discussione ad ogni passo falso. Da tempo le due società osservano il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, che sembrerebbe essere sempre più lontano dai biancocelesti.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ il tecnico capitolino avrebbe rifiutato la prima proposta di rinnovo della Lazio presentata da Lotito. Così Inzaghi continua ad essere una delle migliori soluzioni per la Juventus in caso di scarsi risultati di Andrea Pirlo, ma anche dell’Inter, che potrebbe prenderlo come post Antonio Conte, se gli obiettivi in campionato non fossero raggiunti.