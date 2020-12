La Juventus vuole farsi trovare pronta sul calciomercato e potrebbe tentare un buon colpo in caso di cessione. Di seguito i dettagli e il possibile intreccio in Serie A

Il futuro di Paulo Dybala resta fortemente in discussione. La sensazione che Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata siano i titolari di Andrea Pirlo è sempre più forte. L’argentino, invece, anche a causa dei tanti problemi fisici accusati scende nelle gerarchie e il suo addio potrebbe davvero concretizzarsi. Potrebbe profilarsi un interessante intreccio di calciomercato in Serie A: di seguito tutte le ultime novità.

Calciomercato Juventus, Correa se va via Dybala. Occhio a Gomez

In caso di addio di Paulo Dybala, la Juventus ha tutta l’intenzione di farsi trovare pronta. L’argentino potrebbe partire anche per una cifra intorno ai 55 milioni se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto. Per sostituirlo, i bianconeri potrebbero puntare su Joaquin Correa della Lazio, valutato attorno ai 30-35 milioni. I biancocelesti, a loro volta, sono molto attenti al caso relativo al Papu Gomez. Dopo la rottura con Gasperini, il trequartista potrebbe partire a condizioni vantaggiose. L’Atalanta chiede 10 milioni di euro, ma alla fine potrebbe essere ceduto per molto meno.