Sorpresa in casa Juventus per la prossima stagione, con un bomber che potrebbe approdare in bianconero: la quota dei bookmaker è un indizio

Si avvicina il calciomercato di gennaio, ma si pensa già anche a quello del prossimo giugno. Infatti la prossima estate s’infiammerà grazie ad alcuni top player pronti a lasciare il proprio club a parametro zero. Secondo le quote dei bookmaker uno di questi sarebbe pronto ad approdare nella Juventus.

Calciomercato Juventus, Aguero a giugno: i bookmaker ne sono certi

Questa sera la Juventus affronterà nell’anticipo della 14esima giornata la Fiorentina, in un match tra rivali storiche che chiuderà il 2020 per le due squadre. Nel frattempo per la Juventus si apre una clamorosa pista per rinforzare l’attacco il prossimo giugno 2021. Infatti il calcio è fatto anche di interpretazioni ed indizi, come quelli che possono contenere le quote dei bookmaker. Proprio da una quota si arriva ad un indizio per la prossima stagione che contiene un colpaccio per la Juventus.

Infatti il bookmaker ‘Sisal Matchpoint’ in questi giorni ha proposto l’approdo di Sergio Aguero, attaccante del Manchester City in scadenza proprio a giugno 2021, ad una quota di solo 2,50. Questo starebbe a significare che il colpaccio bianconero a giugno sarebbe molto probabile, visto che una quota del genere per un trasferimento è considerata bassa. Vedremo se già da gennaio i bianconeri riusciranno a chiudere un pre-accordo con il bomber argentino e se il pronostico si verificherà.