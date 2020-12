L’Inter sembra avere le idee chiare in vista del calciomercato di gennaio. Antonio Conte si è soffermato in conferenza stampa con immediate ricadute sulle operazioni

Uno dei reparti dove l’Inter dovrà intervenire con maggiore forza è certamente l’attacco. I nerazzurri sono sempre più convinti di effettuare un colpo in avanti e a confermarlo, in sottinteso, è lo stesso Antonio Conte. Nella conferenza stampa pre-Verona, il tecnico nerazzurro ha parlato di Alexis Sanchez. Il cileno è di nuovo ai box a causa dell’ennesimo infortunio muscolare. L’allenatore ha detto a tal proposito: “Colpa del Cile? Non lo so. Però è un dato abbastanza costante. Si fa male spesso”.

Calciomercato Inter, Conte conferma l’arrivo di un vice-Lukaku

I problemi continui per Alexis Sanchez potrebbero avere ricadute immediate anche sul calciomercato nerazzurro. In particolare, sembra sempre più probabile l’arrivo di un vice-Lukaku e i nomi non mancano. Lasagna e Zaza restano alternative credibili, visto il basso minutaggio con Udinese e Torino. Occhio anche a Pellè dopo il limite agli ingaggi imposto in Cina. Si allontana, invece, Giroud che sta trovando maggiore spazio con il Chelsea.