Calciomercato Inter, da Eriksen a Nainggolan | Super tesoretto dagli esuberi!

Da Eriksen a Nainggolan e Perisic: ecco quanto risparmierebbe sul monte ingaggi ed incasserebbe l’Inter dalla cessione degli esuberi a gennaio. Tutte le cifre

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e in casa Inter continua a tenere banco anche la situazione sul fronte uscite, dei cosiddetti esuberi. Sono infatti diversi i giocatori nerazzurri fuori dal progetto di Conte ed in partenza a gennaio. Da Eriksen a Nainggolan, ecco quanto risparmierebbe l’Inter sul monte ingaggi ed incasserebbe dalle cessioni degli esuberi. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, cessione esuberi | Tutte le cifre del ‘tesoretto’

I cinque giocatori in uscita o comunque in bilico a gennaio sono Eriksen, Nainggolan, Vecino, Perisic e Pinamonti. Solo di ingaggi, in caso di cessione la società nerazzurra risparmierebbe ben 7,5 milioni netti all’anno fino al 2024 per Eriksen (oltre 25 milioni complessivi), 5 e 4,5 milioni fino al giugno 2022 rispettivamente per Perisic e Nainggolan, 2,5 per Vecino sempre fino al prossimo anno e 2 milioni annui per Pinamonti fino al 2024. Piazzare tutti a gennaio sarà piuttosto complicato, ma in questo caso l’Inter ‘salverebbe’ oltre 40 milioni netti sul monte ingaggi.

A queste somme andrebbero poi aggiunti gli incassi dai rispettivi cartellini: Eriksen, ad esempio, è valutato almeno 25-30 milioni di euro dalla dirigenza, Perisic non meno di 15 milioni, così come Vecino che potrebbe anche diventare una pedina di scambio. Sarà più difficile monetizzare dalle uscite di Nainggolan, cercato sempre dal Cagliari, e Pinamonti, che visti i costi potrebbe invece partire in prestito. In ogni caso, potenzialmente l’Inter potrebbe incassare un super tesoretto di ben oltre 50 milioni di euro tra ingaggi e cartellini. E da Emerson Palmieri al sogno di Conte, N’Golo Kanté, gli obiettivi in entrata non mancano. Si profilano mesi piuttosto caldi anche in sede di calciomercato.