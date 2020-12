L’Inter potrebbe vedere Christian Eriksen andar via e il Milan è molto interessato: Paolo Maldini ci proverebbe a gennaio

Christian Eriksen sta vivendo un pessimo periodo con la maglia dell’Inter. Dal suo arrivo lo scorso gennaio, non si è mai adattato agli schemi di Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro nelle ultime partite lo ha utilizzato solo negli ultimi minuti, non concedendogli quasi mai spazio da titolare. A gennaio, dunque, il trequartista danese potrebbe lasciare l’Inter e su di lui ci sono diverse squadre. Oltre al ritorno in Premier League, potrebbe provarci il Milan, per quella che sarebbe un’operazione clamorosa.

Inter, Eriksen al Milan: bomba dalla Spagna

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, il Milan è intenzionato ad acquistare Christian Eriksen. Arrivato dal Tottenham per circa 25 milioni di euro la scorsa stagione, il club rossonero vorrebbe dargli un’altra chance di affermarsi in Serie A. Paolo Maldini, il direttore tecnico, ha a disposizione i mezzi e le risorse per ingaggiare il trequartista danese, che guadagna circa 7 milioni a stagione. In attesa di risolvere la grana Calhanoglu, l’ex Spurs sembra il nome giusto per alzare ancor di più la qualità della squadra. L’operazione è chiaramente molto complicata da portare avanti, considerando la rivalità tra Inter e Milan e il fatto che lottano per la vittoria del campionato.