L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e chiude un’operazione in uscita a sorpresa: annuncio ufficiale

Dopo un avvio di stagione difficile, l’Inter si sta rialzando con il passare delle giornate e ora l’ambizione è quella di raggiungere al più presto la prima posizione nella classifica di Serie A e mantenerla fino al termine dell’annata. I nerazzurri sono attualmente un punto dietro al Milan e il gap è sicuramente colmabile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rinnovo più vicino | Niente Inter e Juventus!

Calciomercato Inter, saluta Bakayoko: giovane ceduto in prestito alla Stella Rossa

Prvo zimsko pojačanje – Aksel Bakajoko! Krilni napadač stiže iz Intera, a opremu našeg kluba zvanično će zadužiti 11. januara. 🔴⚪️#fkcz pic.twitter.com/tXfVboDy7S — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 22, 2020

Intanto la società non smette di lavorare sul calciomercato e in queste ore ha chiuso una nuova operazione in uscita. Il classe 1998 Axel Bakayoko, ala destra nerazzurra, ha firmato un contratto con la Stella Rossa. Le società hanno trovato un accordo per il prestito secco fino a giugno 2021. Questo il comunicato del club biancorosso: “Il primo rinforzo invernale: Axel Bakayoko! L’esterno arriva in prestito dall’Inter e dall’11 gennaio sarà a disposizione del nostro club”.

Il calciatore dunque sarà impegnato nei sedicesimi di finale di Europa League contro il Milan.