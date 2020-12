L’Inter punta ad un rinforzo di spessore nel prossimo calciomercato: occhi in Liga, Conte pensa allo scambio con il big

In attesa dell’ultimo match dell’anno in casa dell’Hellas Verona, l’Inter di Antonio Conte guarda al prossimo calciomercato. Fari puntati nella Liga spagnola, con una suggestiva ipotesi scambio che porterebbe un nuovo attaccante nella Milano nerazzurra.

Calciomercato Inter, occhi in casa Atletico: idea scambio

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, Inter e Atletico Madrid potrebbero sedersi al tavolo delle trattative in vista del prossimo anno. Sul piatto il nome di Angel Correa, attaccante dei Colchoneros già accostato in numerose occasioni al Milan. L’argentino, 19 presenze, 1 rete e 8 assist, può essere un’opzione anche per l’Atalanta per il post Papu Gomez.

La società di Steven Zhang andrebbe in pressing sul 25enne che l’Atletico valuta non meno di 40 milioni. Pur di arrivare a Correa, Conte valuterebbe uno scambio con Marcelo Brozovic. Il croato è da tempo tra i preferiti sulla personalissima lista di Simeone, con una valutazione vicina a quella di Correa.

Per sopperire all’eventuale partenza del croato, l’idea di Marotta porterebbe ad un altro scambio. Con Eriksen in uscita, accostato all’Arsenal, alla corte di Conte potrebbe approdare già a gennaio Granit Xhaka.