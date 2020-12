Il Napoli è costretto a fare i conti con l’infortunio a Kalidou Koulibaly. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti sul difensore e il comunicato ufficiale del club

Il momento in Serie A non è affatto positivo per il Napoli. Le ultime sconfitte contro Inter e Lazio hanno lasciato il segno per i partenopei e hanno portato all’immediato ritiro per invertire un pericoloso trend negativo. Molti già criticano l’operato di Gennaro Gattuso, nonostante una prima parte di stagione positiva sotto il profilo dei risultati. Gli Azzurri saranno costretti a sopperire un’importante perdita nelle prossime settimane: Kalidou Koulibaly è ai box a causa di un infortunio. Ecco di cosa si tratta.

Napoli, infortunio per Koulibaly: il comunicato ufficiale dei partenopei

Gennaro Gattuso sarà, quindi, costretto a fare a meno di una delle colonne della sua rosa. Di seguito il comunicato ufficiale da parte del Napoli: “Kalidou Koulibaly si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e verrà rivalutato tra 10 giorni”.