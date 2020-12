I recenti risultati negativi stanno portando a spinte importanti per il ribaltone in panchina con l’arrivo di Sarri. Di seguito le ultime novità a riguardo

La situazione in casa Napoli diventa bollente. La squadra, seppur con qualche passo falso, aveva iniziato bene la stagione, piazzandosi nelle zone alte della classifica. Le ultime partite contro Inter e Lazio hanno portato, però, a due sconfitte pesanti per le ambizioni degli Azzurri nell’attuale campionato di Serie A. A non convincere è soprattutto il gioco espresso agli ordini di Gennaro Gattuso e c’è già chi invoca il ribaltone in panchina con un clamoroso ritorno.

Calciomercato, Napoli in crisi: i tifosi invocano Sarri

Maurizio Sarri è un grande ex in casa Napoli. I rapporti con il club Azzurro sembravano molto freddi dopo il passaggio alla Juventus, ma evidentemente i tifosi non dimenticano le ottime stagioni agli ordini dell’allenatore. Per questo sui social, subito dopo la sconfitta contro la Lazio, il nome del tecnico è tornato a circolare con forza, diventando addirittura topic trend su Twitter. I tifosi rimpiangono il gioco che Sarri era riuscito a dare alla squadra e spingono per il suo ritorno al posto di Gennaro Gattuso in panchina. Di seguito alcuni tweet circolati nelle ultime ore.

Caro @ADeLaurentiis riprendi #Sarri.

Questa è una rosa fortissima e con Maurizio volerebbe.#ForzaNapoliSempre — Gennaro Perrotta (@gennyperr) December 21, 2020

Rivoglio #Sarri, e non pensavo di arrivare a mai a dire una cosa simile.#GattusoOut — Mario De Carlo (@Dekmar83) December 21, 2020