Lionel Messi è tornato a parlare dopo la lunga estate che lo ha visto al centro di telenovele di mercato. Oggi il fenomeno argentino si sente diverso

Lionel Messi è tornato a parlare apertamente dopo la lunga estate che lo ha visto al centro del mercato europeo. Il suo tempo a Barcellona sembrava terminato ma alla fine la ‘Pulce’ ha fatto un passo indietro ed è rimasto in quella che è sempre stata casa sua. Il 6 volte Pallone D’Oro ha rilasciato una lunga intervista a La Sexta. Ecco un piccolo estratto delle sue parole.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, big lontano | Richiesta monstre

“Ho passato veramente una brutta estate così come il periodo precedente e l’inizio di questa stagione, ma oggi sto bene. Ho la voglia e la determinazione di lottare per tutti gli obiettivi che ci aspettano. Sento che il club sta attraversando un momento complicato, tutto ciò che circonda il Barcellona è diventato difficile, ma a me l’entusiasmo non manca“.

Messi sereno, il suo futuro in estate

Le parole dell’argentino lasciano intravedere un leggero risanamento della spaccatura con i catalani, che aveva caratterizzato l’intero calciomercato estivo. Il Manchester City del vecchio amico e allenatore Pep Guardiola sembrava molto vicino a Messi che ha attraversato diversi problemi con la società legati al contratto. Ad oggi Lionel, come si evince dalle sue parole, sembra sereno e consapevole della sua centralità in un Barcellona in difficoltà.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, il Real Madrid lo scarica | Pronto lo scambio stellare

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, addio Conte | Sostituto clamoroso con il top player

Messi ha perso anche il suo amico e compagno Luis Suarez, passato all’Atletico Madrid e sembra proprio non trovare la giusta sintonia con Griezmann. Tuttavia si è detto determinato nel perseguire gli obiettivi che metterà a disposizione la stagione e poi in estate, chissà che non possa davvero lasciare la Catalogna.

Cristiano Simeti