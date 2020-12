L’addio di Cristiano Ronaldo dalla Juventus potrebbe verificarsi a breve: il Manchester United sembra avere pronta la super offerta

La Juventus potrebbe dire addio a Cristiano Ronaldo nell’estate del 2021. Il portoghese guadagna ben 31 milioni di euro a stagione ed ha il contratto in scadenza nel 2022. Per lui potrebbe profilarsi un ritorno in Premier League, anche perché è prossimo ai 36 anni e vorrebbe allungare il più possibile la sua carriera. Per CR7 ci sarebbe il ritorno al Manchester United, intenzionato a ritornare ai fasti di un tempo.

Juventus, Ronaldo al Manchester United

Il Manchester United non riesce a trionfare in Premier League da diversi anni e questa stagione è anche arrivata l’eliminazione ai gironi di Champions. Una cosa inaccettabile per uno dei migliori club al mondo. I Red Devils non disdegnerebbero il ritorno di Cristiano Ronaldo: la suggestione sarebbe quella di offrirgli un ricco biennale, a 20 milioni di euro a stagione. Una cifra che potrebbe indurre il portoghese a lasciare la Juventus, visto che la prossima estate avrà solo un anno di contratto. Restano da capire le intenzioni del club bianconero, che d’altra parte potrebbe dare un po’ di respiro alle finanze della società.