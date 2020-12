L’arrivo di Pogba alla Juventus scatenerebbe un effetto domino che coinvolge anche il Real Madrid

Effetto domino pronto a scatenarsi a centrocampo tra tre big d’Europa. La Juventus insiste per Paul Pogba, per un affare che già a gennaio potrebbe concretizzarsi, con il benestare di Mino Raiola e anche dei Red Devils: l’eliminazione dalla Champions League ha spinto l’ambiente a ragionare su quelle che possono essere le prospettive del resto di stagione e lo stesso centrocampista francese vorrebbe provare a tornare a Torino, squadra nella quale si è espresso sempre ad altissimi livelli.

Calciomercato Juventus, effetto domino con Pogba

Perso Pogba, il Manchester United dovrà andare a guardarsi intorno per arrivare a coprire il buco lasciato dal francese: una lacuna che potrebbe coprirsi con Toni Kroos, stando a quanto riportato da ‘Caughtoffside.com”. Trattativa sicuramente complessa, dato che Zidane non vorrebbe separarsi dal tedesco, che quindi potrebbe avere un costo molto alto: nel caso in cui, però, dovesse effettivamente arrivare la decisione di cedere sulla pressione dei Red Devils, Florentino Perez ha pronto il colpo, che arriverebbe dalla Juventus.

Il trasferimento di Pogba alla corte di Pirlo, infatti, potrebbe liberare Bentancur, che rispetto a Kroos ha sette anni in meno, rappresenta un profilo di maggior crescita e prospettiva, oltre ad avere già esperienza internazionale, grazie alle tre stagioni in bianconero e una presenza costante nella nazionale uruguaiana. Una sostituzione che potrebbe giovare a entrambe le squadre e che permetterebbe a Pogba di non avere ostacoli in rosa per poter giocare con continuità.