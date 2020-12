Calciomercato Juventus, Paratici sul bomber | Conferme per gennaio

Calciomercato Juventus, Paratici a caccia di un attaccante per gennaio: arrivano conferme su un grande profilo low cost

La Juventus può contare su due attaccanti in grandissima forma. Al solito Cristiano Ronaldo si unisce un Alvaro Morata in stato di grazia nella sua seconda avventura bianconera. Ma la coppia formata dal lusitano e dallo spagnolo potrebbe non bastare per puntare a grandissimi traguardi. Paulo Dybala fatica ancora a entrare in condizione e in generale ai campioni d’Italia sembrano servire alternative.

Calciomercato Juventus, caccia a Depay: Paratici ci ripensa

Secondo ‘Tuttosport’, in pole nei pensieri di Paratici ci sarebbe Memphis Depay. Arrivano conferme sull’interessamento per l’olandese, che il Lione potrebbe cedere a gennaio, visto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno che non arriverà, per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Si tratterebbe di condizioni davvero vantaggiose, sicuramente di più di quelle per Milik, che rimane nel mirino ma il Napoli continua a valutare il polacco sui 18 milioni. Per Depay, in ogni caso, non sarà facile. Il Barcellona appare da tempo in vantaggio e anche il giocatore sembra valutare con estremo gradimento l’ipotesi di trasferirsi al ‘Camp Nou’.