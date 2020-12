Uno dei grandi sogni della Juventus per il mercato di gennaio è sempre più lontano: richiesta clamorosa del top club

Alla vigilia dell’ultima sfida dell’anno contro la Fiorentina, le attenzioni in casa Juventus restano rivolte alla riapertura del calciomercato di gennaio. In tal senso, uno degli obiettivi della dirigenza bianconera è sempre più lontano: la richiesta di Florentino Perez per cedere il suo gioiello ‘scoraggia’ la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, il Real spara alto: cifre e dettagli

Zinedine Zidane non ha mai smesso di dargli fiducia, nonostante una serie di prestazioni al di sotto delle aspettative che hanno fatto perdere la pazienza un pò a tutti, in casa Real Madrid. Isco, da settimane nella lista dei partenti per il mese di gennaio, rischia però di rimanere dov’è. Corteggiato dalla Juventus, così come a diversi club inglesi fino al Siviglia dell’ex Real Lopetegui.

La richiesta di Florentino Perez, secondo quanto riportato da ‘AS’, avrebbe però scoraggiato la Juventus e non solo. Il numero 1 delle ‘Merengues’ vuole non meno di 60 milioni di euro per lasciar partire l’ex Malaga il mese prossimo. Nonostante una scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2022, il presidente dei ‘Blancos’ non intende far sconti.

Una ferma volontà che, inevitabilmente, allontana tutte le pretendenti per Isco: nessun club arriverà ad offrire una cifra tanto alta per il classe 1992.