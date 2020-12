Guardiola interessato a un giocatore bianconero, ma Paratici accetta solo lo scambio

Juan Cuadrado è protagonista di un’altra stagione ad alti livelli con la maglia della Juventus: con 32 primavere sulle spalle, l’esterno colombiano continua a collezionare ottime prestazioni, rivelandosi fondamentale nello scacchiere di Pirlo, che per ora non ha saputo farne a meno. Proprio questa continuità, sia in ambito nazionale che internazionale, lo hanno fatto finire nel mirino del Manchester City, con Guardiola che vorrebbe inserire un esterno di grande velocità nella propria formazione titolare.

In grado di assicurare copertura sia in fase difensiva che profondità in fase offensiva, Cuadrado risponde alle caratteristiche da sempre ricercate dal tecnico spagnolo, che però deve riuscire ad accontentare le pretese della Juventus.

Calciomercato Juventus, Guardiola in agguato

Se da un lato, però, Cuadrado è un elemento essenziale della formazione titolare, dall’altro inizia ad avere un’età non più giovanissima, il che lo potrebbe spingere a una cessione per evitare di non poter remunerare la sua eventuale partenza nei prossimi anni. Il City, intanto, è pronto a offrire un contratto da 8 milioni di sterline all’anno all’ex Udinese e Lecce, che attualmente guadagna 5 milioni di euro alla Juventus. Con un contratto in scadenza nel 2022, si tratterebbe di un aumento significativo per le proprie finanze.

Per poter accettare la cessione, però, la Juventus ha chiesto in cambio Cancelo, un ex bianconero, anche se solo per una stagione. Arrivato dal Valencia dopo un anno di prestito all’Inter, l’esterno portoghese ha però trovato continuità a Manchester e Guardiola non vuole privarsene: arrivato alla corte del tecnico spagnolo due anni fa a margine dello scambio che ha portato Danilo a Torino, sarà difficile riuscire a imbastire la trattativa partendo da questi presupposti. Le due società ci pensano e non è detto che non ci si possa provare in estate.