La Juventus potrebbe presto salutare Paulo Dybala: pronta una maxi operazione in Premier League con il Liverpool

La Juventus non ha vissuto tre mesi particolarmente esaltanti a causa dei troppi alti e bassi in campionato ma in queste settimane sta provando a rialzarsi per non compromettere da subito l’annata. Ora il distacco dalla vetta occupata dal Milan è di quattro punti, un gap colmabile visto che si è giocato soltanto un terzo di Serie A.

In Champions League invece il cammino è stato diverso, visto che è arrivato un ko contro il Barcellona ma non ha procurato danni. I bianconeri, infatti, hanno vinto per 0-3 al ‘Camp Nou’ ottenendo la prima posizione nel girone, che ha consentito di trovare il Porto agli ottavi di finale.

Calciomercato Juventus, Dybala più soldi per Salah: l’egiziano è scontento al Liverpool

La squadra dunque ha fatto vedere buone prestazioni anche se alternate a gare meno belle, mentre per un calciatore in particolare non sembrerebbe esserci pace. Il giocatore in questione è Paulo Dybala, che fin qui ha collezionato poche presenze e ha siglato soltanto tre reti senza mai impressionare.

L’argentino potrebbe essere una pedina di scambio importante per arrivare a Mohamed Salah, che potrebbe partire come dichiarato dall’ex compagno di nazionale Mohamed Aboutrika ai microfoni di Bein Sports: “Ho chiamato Salah e gli ho chiesto della situazione al Liverpool e lui è arrabbiato. Non è più felice a Liverpool”. Dybala ha un valore di circa 70-80 milioni mentre Salah potrebbe essere ceduto dal Liverpool per almeno 120 milioni di euro.

In questa mega operazione dunque la Juventus potrebbe effettuare un conguaglio in favore dei ‘Reds’, ma bisogna anche ricordare che a gennaio ci sarà la ‘Brexit’ e potrebbero cambiare dei regolamenti in Inghilterra.