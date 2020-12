Juventus e Roma si sfidano per il nuovo gioiello della MLS, Bryan Reynolds, terzino del Dallas Fc

Vuoi per il fatto che come lui sia nato ala e poi sia stato adattato a terzino, vuoi per il fatto che importanti club europei abbiano iniziato a mettergli gli occhi addosso, Bryan Reynolds è ritenuto come il prossimo Alphonso Davies. A differenza del canadese del Bayern Monaco, Reynolds è un terzino di fascia destra, più giovane di un solo anno e che sarebbe già finito nel mirino di club importanti, anche di Serie A, come Roma e Juventus.

Calciomercato Juventus, sfida alla Roma per Reynolds

Classe 2001, nato a Forth Worth, in Texas, Reynolds nasce calcisticamente ala destra, ma viene dirottato in difesa come terzino. Forte fisicamente, è dotato di una spiccata propensione offensiva e di un’ottima progressione. Per questo molti lo paragonano ad Alphonso Davies, anche se gioca sulla fascia opposta. Come però il canadese, si è affacciato giovanissimo al calcio professionistico (ha firmato il suo primo contratto da pro a 16 anni) ed è ritenuto uno dei più promettenti gioielli della MLS, la massima serie statunitense. Reynolds gioca in quella che è sostanzialmente la squadra di casa sua, il Dallas Fc, ma come detto è seguito con grande attenzione dalla Roma e dalla Juventus.

I giallorossi, a caccia di rinforzi sulle corsie, avrebbero individuato nel 19enne il giusto elemento per la propria rosa. Inoltre il suo acquisto permetterebbe alla proprietà americana di far ampliare ancor più il brand Roma negli Stati Uniti. Dall’altra parte invece a far da sponsor alla trattativa potrebbe esserci Wes McKennie, che è cresciuto proprio nelle giovanili della società texana prima di lasciare gli Stati Uniti per la Germania.

Il giocatore bianconero potrebbe essere la carta giusta per convincere il connazionale a sposare il progetto bianconero. La società statunitense chiede almeno 8 milioni di euro per il giocatore, che è extracomunitario. Proprio per questo fatto la Juventus, che non ha modo di tesserare giocatori extra per gennaio, sta pensando di anticipare la concorrenza della Roma con un’operazione in sinergia con il Cagliari. Nel futuro di Reynolds sembra esserci sempre più la Serie A.