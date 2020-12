L’Inter è a caccia un nuovo attaccante nel calciomercato di gennaio. I nerazzurri potrebbero presto superare la concorrenza del Milan. Ecco i dettagli

L’Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante come vice-Lukaku e le alternative certamente non mancano. Alexis Sanchez lotta spesso con problemi fisici e Andrea Pinamonti, anche lui ai box, non ha convinto del tutto. Per questo i nerazzurri valutano un nuovo profilo che potrebbe far comodo ad Antonio Conte nelle sue gerarchie offensive da qui a fine stagione. Di seguito le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Inter, Scamacca nel mirino di Marotta. Milan beffato

Gianluca Scamacca è il nome che potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Il giovanissimo attaccante di proprietà del Sassuolo, in prestito dal Genoa, piace al club milanese che potrebbe spingere per il suo arrivo. I rapporti ottimi con il club neroverde potrebbero favorire il buon esito della trattativa. In realtà, Conte preferirebbe un profilo esperto per gennaio, ma Scamacca piace come acquisto di prospettiva a partire dalla prossima estate. I nerazzurri supererebbero la concorrenza dei cugini rossoneri che da tempo seguono il ragazzo.