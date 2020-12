Il calciomercato nerazzurro può vedere un clamoroso colpo il prossimo giugno: Marotta prepara la super offerta

In casa Inter, in attesa dell’ultimo match dell’anno in casa dell’Hellas Verona, è già tempo di programmare i prossimi colpi di calciomercato. In vista della prossima sessione estiva, spunta la clamorosa idea per la stella già protagonista in Serie A: ecco la maxi-offerta di Marotta.

Calciomercato Inter, due per uno: colpo da 100 milioni!

Klopp segue da tempo alcune pedine di Conte. Da Brozovic e Skriniar fino a Lautaro, il tecnico dei ‘Reds’ potrebbe puntare un doppio colpo dai nerazzurri. Il Liverpool ha dato mandato ad alcuni intermediari di sondare il terreno con i top club europei per la cessione di Mohamed Salah. L’ex Roma, in scadenza nel 2023, può quindi diventare un obiettivo concreto dell’Inter.

I contatti sarebbero già stati avviati, con l’esterno 28enne valutato 100 milioni di sterline, poco meno di 110 milioni di euro. Per l’egiziano Marotta metterebbe sul piatto i cartellini di Lautaro Martinez, 80 milioni, e Skriniar, valutato 30 milioni.

Situazione dunque in divenire: Salah, nell’attuale stagione agli ordini di Klopp, ha collezionato 16 reti e 4 assist in 21 presenze complessive.