Calciomercato Inter, addio Eriksen | Beffa dalla Germania

Christian Eriksen non sta vivendo un momento semplice e per lui potrebbero esserci brutte notizie sul calciomercato: la smentita dalla Germania

L’Inter sta cercando di rialzarsi sul campo dopo aver vissuto un avvio difficile, mentre la società continua a lavorare sul calciomercato per sistemare le situazioni di alcuni calciatori sia in entrata che in uscita. Per gennaio si attendono novità soprattutto riguardo Christian Eriksen, che sembra essere ormai fuori dal progetto di Antonio Conte.

Negli ultimi giorni era spuntato l’interesse anche del Bayern Monaco per il danese, ma potrebbero arrivare brutte notizie in tal senso. Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, infatti, il club tedesco non sembrerebbe intenzionato a puntare su Eriksen nel mercato di gennaio.

A questo punto dunque serve l’interesse di nuovi club per soddisfare sia i nerazzurri che il trequartista e rendere concreta la separazione.