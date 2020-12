Emergenza in attacco in casa Milan, con gli infortuni di Zatan Ibrahimovic e Rebic che fanno scattare l’allarme: ipotesi ex Inter a gennaio

Il Milan continua ad avere problemi in attacco dovuti agli infortuni di Zlatan Ibrahimovic ed Ante Rebic. Questo porta Stefano Pioli a dover adottare soluzioni diverse per la partita di oggi contro il Sassuolo. Nel calciomercato invernale si penserà sicuramente a rinforzare il reparto offensivo. Spunta così l’ipotesi ex Inter.

Calciomercato Milan, serve il vice Ibrahimovic: idea Arnautovic dalla Cina

Il Milan di Stefano Pioli affronterà quest’oggi il Sassuolo con diverse emergenze, tra cui quella in attacco. Infatti dopo l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic arriva anche il forfait di Ante Rebic. Così il tecnico rossonero si trova costretto ad adattare Rafael Leao come prima punta. Proprio per questo motivo a gennaio sarà fondamentale intervenire sul mercato trovando un rinforzo in attacco.

Così come vice Ibrahimovic spunta l’idea Marko Arnautovic. Il bomber ex Inter in questo momento milita in Cina con la maglia dello Shanghai SIPG. In questa stagione la sua squadra si è classificata al quarto posto nel campionato cinese, e lui ha dato un grande contributo segnando 7 gol in 13 partite. L’attaccante austriaco potrebbe essere una soluzione importante vista la fisicità ed anche il fiuto del gol. La valutazione attuale del bomber sarebbe anche abbordabile, ovvero intorno ai 12 milioni di euro. Un’altra soluzione dunque per il mercato invernale del Milan, che dovrà correre ai ripari in attacco.