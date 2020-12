L’Inter continua a monitorare senza sosta il fronte calciomercato per colpi interessanti in ottica futura: beffa in arrivo

L’Inter pensa alle prossime mosse sul fronte calciomercato. La società nerazzurra sarebbe interessata a rinforzare il reparto centrale di Antonio Conte. Il profilo monitorato con costanza è stato Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool in scadenza di contratto nel giugno 2021.

Calciomercato Inter, Wijnaldum resta in Premier

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Wolverhampton potrebbe pensare al suo acquisto proponendogli un contratto di tre anni alle stesse cifre percepite con i “Reds”. Possibile beffa in arrivo dal club nerazzurro che dovrebbe pensare così a nuove soluzioni in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni eccellenti.