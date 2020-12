L’Inter cerca opportunità sul mercato e un possibile acquisto è quello di Mandi, difensore del Betis. Vediamo i dettagli

L’Inter è concentrata sul campionato e sull’obiettivo stagionale: la vittoria dello scudetto. Ma i nerazzurri di Antonio Conte non perdono di vista il calciomercato, continuando a cercare possibili opportunità per rinforzare la rosa. Il tecnico avrebbe chiesto un centrocampista di sostanza e un vice-Lukaku, ma è possibile un intervento anche nel reparto difensivo. I milanesi, infatti, sarebbero interessati ad Aissa Mandi, difensore centrale in forza al Real Betis.

Calciomercato Inter, occhi sulla Liga: idea Mandi per la difesa

L’Inter si muove sul mercato. Possibile un intervento per potenziare il reparto difensivo, con un nuovo nome in orbita nerazzurra: si tratta di Mandi, in forza al Betis dal 2016. Il difensore 29enne è in scadenza di contratto con gli spagnoli e non sarebbe intenzionato a rinnovare.

L’algerino ha sempre avuto una buona continuità in Spagna e adesso, nel pieno della maturità, vorrebbe cambiare aria per cercare il salto di qualità. La Serie A e i nerazzurri potrebbero fare al caso suo. Il giocatore è un difensore centrale che può giocare anche come terzino su entrambe le fasce e avrebbe le giuste caratteristiche per il gioco di Conte.

Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore africano avrebbe già firmato un pre-accordo con la ‘Beneamata’ ed è possibile ci sia un incontro a breve tra le società per definire il tutto. Si attendono novità, con la finestra di mercato invernale ormai alle porte.

