Christian Eriksen può regalare a Conte il clamoroso ritorno in A dell’ex Juventus: clamorosa idea di scambio a gennaio

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo. A due settimane dalla riapertura della sessione invernale, il club di Zhang è sempre più deciso a salutare Christian Eriksen. L’ex Tottenham, ormai accantonato da Conte, può portare ad un clamoroso ritorno in Serie A.

Un’idea, l’ultima in ordine temporale, che può portare Eriksen lontano dalla Milano nerazzurra. Scaricato da Conte con il quale il feeling non è mai scattato, il trequartista danese può finire in Spagna. L’idea di Marotta porterebbe al Barcellona, già a gennaio, con una clamorosa idea di scambio con Miralem Pjanic.

L’ex centrocampista della Juventus, sfogatosi nei giorni scorsi, non scalda il cuore di Ronald Koeman e lo stesso bosniaco ancora non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale in blaugrana. Ecco dunque che un’ipotesi di scambio di prestiti tra poche settimane potrebbe effettivamente diventare più concreta, per la gioia di Conte e Koeman.

Nella sua stagione d’esordio con i catalani, Pjanic ha accumulato 13 presenze complessive, senza nè reti nè assist, in soli 645′ sul terreno di gioco