Il calciomercato rossonero può vedere l’assalto, già a gennaio, al gioiello scaricato dall’allenatore

Il Milan si guarda intorno in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. In attesa di scendere in campo contro il Sassuolo, occhi puntati in Spagna, con il talento del Barcellona pronto a dire addio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Milan, colpo in attacco | Cifra record!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, la rivelazione di Ibrahimovic | “Vi svelo quando mi ritirerò”

Calciomercato Milan, Koeman lo scarica: rinforzo da Barcellona

Prosegue senza sosta il lavoro di Maldini e Massara per portare a Milanello, già a gennaio, rinforzi che permettano a Pioli di allungare e rinforzare la rosa del Milan. In tal senso, stando a quanto riportato da ‘Don Balon‘, un nome caldo potrebbe essere quello di Riqui Puig. Il centrocampista 21enne sarebbe infatti stato scaricato sia da Koeman che dai vertici di casa Barcellona, contrariati dallo scarso impegno nelle sedute d’allenamento.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Nonostante la giovane età, dunque, Puig puó dire addio ed il Milan ci avrebbe giá pensato nei giorni scorsi. Un’idea a gennaio o con un acquisto secco o, piú probabile, in prestito con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Maldini si vendica | Colpo in attacco!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Ibrahimovic ancora ko | I tempi di recupero

Il Barcellona valuta il classe 1999 non meno di 20-25 milioni di euro e si riserverebbe un controriscatto per riportarlo, se esplodesse in rossonero, in maglia blaugrana.