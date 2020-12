Ultimatum di Luka Jovic a Zinedine Zidane: l’attaccante vorrebbe andar via dal Real Madrid. Inter e Milan sono in agguato

Luka Jovic è stato acquistato dal Real Madrid l’anno scorso per circa 60 milioni di euro dal Bayer Leverkusen. Tuttavia, dal suo approdo in Spagna, non si è mai espresso agli stessi livelli di quando militava in Bundesliga. Oltre al fatto di non essersi adattato un granché, il serbo ha avuto anche dei problemi fisici ed è stato positivo al Covid-19. Tuttavia, ora avrebbe dato un ultimatum a Zinedine Zidane, che interessa molto Inter e Milan.

Inter e Milan, Jovic vuole andar via dal Real Madrid

Secondo quanto riferito da ‘DefensaCentral.com‘, portale molto vicino alle vicende del Real Madrid, Jovic vorrebbe andar via dai Blancos. Avrebbe infatti concesso a Zidane una sorta di ultimatum in questo ultimo mese: se l’attaccante dovesse continuare a non giocare, chiederà la cessione. In questa stagione, il serbo ha collezionato solo 149′. Troppo poco per uno che vuole essere protagonista, soprattutto nell’anno dell’Europeo.

Jovic, infatti, chiederebbe di essere ceduto già a gennaio, anche in prestito per giocare gli ultimi sei mesi della stagione. Inter e Milan sono molto interessate al giocatore, per loro è un’occasione per rinforzare l’attacco e dare un cambio di qualità a Lukaku e Ibrahimovic.