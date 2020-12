La Juventus è a caccia di un centrocampista e uno dei profili valutati è Fabian Ruiz del Napoli: c’è l’offerta dei bianconeri

Uno degli obiettivi della dirigenza bianconera è alzare la qualità del centrocampo di Andrea Pirlo, che a volte soffre un po’ troppo nella gestione della palla. Tanti sono i profili valutati dalla Juventus e uno di questi è Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli nel corso degli anni si è imposto come uno degli elementi più forti nella sua posizione e la Juve avrebbe già pronta l’offerta.

Juventus, offerta al Napoli per Fabian

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, la Juventus ha individuato in Fabian il profilo giusto per rinforzare la trequarti. Il centrocampista spagnolo ha un contratto con il Napoli in scadenza nel 2023 e nei mesi scorsi è stato seguito attentamente anche da Barcellona e Real Madrid. Lui sarebbe scontento di Gattuso e dell’utilizzo discontinuo, ecco perché deciderebbe volentieri di andar via.

La richiesta di Aurelio De Laurentiis è di almeno 60 milioni di euro per lasciar partire Fabian Ruiz. Un’offerta che la Juventus intende proporre. Il calciatore è interessato a fare un ulteriore step nella sua carriera, arrivando a giocare in un top club e vedrebbe di buon occhio un suo trasferimento.