Si prospetta un vero e proprio effetto domino per l’attacco della Juventus che potrebbe perdere Dybala in un triangolo di mercato

Il nome più caldo in casa Juventus è sempre e comunque quello di Paulo Dybala. Il fantasista argentino sta vivendo una stagione sicuramente complicata, giocata sottoritmo e spesso da comprimario. Pirlo infatti gli ha preferito a più riprese Alvaro Morata come partner di Cristiano Ronaldo in attacco ed anche i numeri non sono dalla parte dell’ex Palermo. Dybala ha infatti messo a referto una sola rete in campionato ed una Champions League apparendo un lontano parente del calciatore ammirato solamente una manciata di mesi fa nelle vesti di trascinatore della squadra. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, affare a tre: Icardi al posto di Dybala

Al netto di un rinnovo che tarda ad arrivare il futuro di Paulo Dybala resta comunque incerto. La ‘Joya’ potrebbe finire al centro di un maxi intrigo di mercato con protagonisti Juventus, Atletico Madrid e PSG. Proprio i parigini iniziano a guardarsi intorno per l’eventuale sostituzione di Kylian Mbappe, e come evidenziato da ‘El Chiringuito’, il Paris starebbe pensando seriamente a Joao Felix. Il giovane portoghese avrebbe informato il suo entourage che una partenza non è da escludere visto il rapporto teso con Simeone.

In caso di addio di Felix ecco che l’Atletico dovrebbe andare a rimpiazzarlo sul mercato provando magari ad approfittare proprio della situazione di Dybala alla Juventus. A completare il tris ci sarebbe a quel punto la stessa Juventus che potrebbe decidere di riportare in Italia Mauro Icardi, in questo momento fuori dal PSG, complici i problemi fisici ma anche l’exploit di Moise Kean che consentirebbe ai parigini di salutare l’ex interista.